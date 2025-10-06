Мельникова: после травмы думала, что не смогу больше выйти на ковёр и сделать свои вольные

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова поделилась своими ощущениями после выступления на чемпионате России – 2025.

– Чемпионат России добавил уверенности?

– Да, сто процентов, потому что, признаюсь честно, я после травмы даже, наверное, думала о том, что я никогда не смогу больше выйти на ковёр и сделать свои вольные, которые я когда-то делала. То есть с винт-бланжем, с двумя бланжами, с этой акробатикой. И этот турнир, конечно, для меня был таким немножечко вторым дыханием, наверное, даже третьим, я бы сказала, – сказала Мельникова в видео, размещённом в телеграм-канале «Голый спорт».

25-летняя Мельникова принимала участие в чемпионате России – 2025, который проходил в Сириусе. Гимнастка выиграла личное многоборье, командные соревнования, вольные упражнения и упражнения на брусьях.