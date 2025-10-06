Скидки
«Роснефть» провела серию корпоративных легкоатлетических забегов «Энергия жизни»

«Роснефть» провела серию корпоративных легкоатлетических забегов «Энергия жизни»
Забег «Энергия жизни»
Более тысячи сотрудников «Роснефти» и членов их семей приняли участие в организованном компанией масштабном корпоративном забеге «Энергия жизни». Легкоатлетические старты состоялись в Москве, Иркутске и Рязани.

Участники в возрастных категориях от 18 до 64 лет соревновались на дистанциях 2,5 км, 5 км и 10 км по территориям городских лесопарков. Забеги для детей прошли на трассах 500 м и 2,5 км. По итогам состязаний были отмечены более 400 призёров.

Программа мероприятий также включала работу полевой кухни и праздничный концерт. А для юных атлетов были организованы развлекательные площадки.

Одним из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» является поддержка массового и профессионального спорта. Компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки в регионах присутствия. В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» участвует более 127 тыс. работников «Роснефти».

