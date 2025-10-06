Команда «Роснефти» выиграла эстафету на соревнованиях по триатлону IRONSTAR в Сочи

Корпоративная команда «Роснефти» по триатлону в составе Павла Кулинича, Александра Чиргуна и Александра Измайлова заняла первое место в эстафете на олимпийской дистанции IRONSTAR Olympic Relay male, которая включает 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Масштабный фестиваль IRONSTAR в Сочи на спортивной базе «Сириус» стал завершением триатлонного сезона в России и собрал более 6000 участников, в том числе 100 атлетов команды «Роснефть Триатлон».

Помимо эстафетного успеха, сотрудники компании успешно выступили и на индивидуальных стартах. Золото в абсолютном зачёте в забеге на 5 км завоевала сотрудник научного института «Роснефти» Тамила Литвинова. В аналогичном забеге у мужчин вторым к финишу пришёл представляющий «Оренбургнефть» Иван Аршинов.

Также спортсмены «Роснефть Триатлон» стали победителями в своих возрастных категориях: первенство в беге на 5 км взял Сергей Цветков, а в заплыве на 1,85 км – Анна Ларченкова из «РН-Москва».

В корпоративном и беговом зачёте спортсмены «Роснефти» обеспечили себе второе место. А по итогам сезона 2025 года «Роснефть Триатлон» взяла бронзу в абсолютном зачёте среди корпоративного рейтинга клубов IRONSTAR.