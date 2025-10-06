Ангелина Мельникова поделилась ожиданиями от предстоящего ЧМ-2025 по гимнастике

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова поделилась своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира – 2025, который пройдёт в Джакарте (Индонезия) с 14 по 21 октября.

«С большим вдохновением и горящими глазами подхожу к чемпионату мира, которые как раз загорелись в Париже. Сейчас мы можем выступать только без флага и гимна, в нейтральном статусе. Я принимаю эти правила. Мне очень приятно читать все слова поддержки на протяжении последних недель, они тоже придают сил.

Форма у меня неплохая, но не самая лучшая. Долгий период отсутствия на международных стартах оказал влияние как на мою физическую, так и моральную форму. Тем не менее я уверена, что моя нынешняя форма позволит мне выйти и достойно выполнить свои программы. Как по сложности, так и по качеству исполнения.

Как избежать падения, как это было на чемпионате России? Это спорт, и существует много факторов, почему спортсмен допускает ту или иную ошибку. В ходе подготовки к чемпионату миру я уделю дополнительное внимание бревну, и надеюсь, что в Индонезии всё будет нормально», – приводит слова Мельниковой Metaraitings.