Кубок Дружбы по муайтай 16 октября. Что нужно знать о международном турнире в Москве?

16 октября в московском УСЗ «Дружба» пройдёт международный турнир по муайтай среди профессионалов «Кубок Дружбы», в котором примут участие сильнейшие бойцы из России, Таиланда, Франции, Ирана, Египта и Турции.

Болельщиков ожидают 9 поединков с участием ведущих мировых мастеров, матчевая встреча между российскими и тайскими командами, а также бои за титулы чемпиона мира и Европы по версии WMC (World Muaythai Council, Всемирного совета муайтай).

В битве за мировой титул сойдутся возглавляющий рейтинг мировой лиги ONE FC чемпион мира по версии WMC Бейбулат Исаев и чемпион Азии и Африки египтянин Ибрагим Эльсави.

За титул чемпиона Европы поборются трёхкратный чемпион мира, триумфатор Всемирных игр Константин Шахтарин чемпион Франции по кикбоксингу и муайтай Джоао «Брайтон» Мейбл.

Накануне турнира, 15 октября в 16:00, в информационном агентстве ТАСС состоится пресс-конференция с участием президента Федерации муайтай России и директора оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрия Путилина, чемпиона мира по муайтай и кикбоксингу, двукратного победителя гран-при K-1 World МАХ Сомбата Банчамека и участников соревнований. После окончания пресс-конференции пройдёт церемония фейс-ту-фейс, на которой в дуэли взглядов сойдутся претенденты на чемпионские пояса.

Деталями организации Кубка Дружбы поделился Дмитрий Путилин: «Мы хотим сделать турнир долгосрочным. Соревнования стартуют в Москве, а ответный этап, обещающий быть не менее зрелищным, пройдёт в Таиланде в марте следующего года. Но это только начало! В дальнейшем планируем совместно с Международной федерацией муайтай расширить горизонты и провести этапы в различных уголках мира. Этот уникальный турнир призван сплотить спортсменов разных стран».

Амбассадором Кубка Дружбы стал легендарный боец Сомбат Банчамек, известный всему миру как Buakaw (Буакав), который уже прилетал в Москву, где провёл мастер-класс для сотен российских детей.

«Всегда знал, что столица России – один из самых привлекательных городов мира. Но теперь убедился в этом лично! Отметил для себя не только красоту города, но и гостеприимство москвичей. С удовольствием вернусь сюда в октябре, где будем наблюдать за боями лучших бойцов мира!» — рассказал Банчамек.

Начало турнира в УСЗ «Дружба» на Лужнецкой набережной – в 19:00. Билеты можно приобрести на сайтах крупных билетных операторов.

Кубок Дружбы приурочен к перекрёстным годам культурного обмена и туризма между Россией и Таиландом. В 2026 году Таиланд примет аналогичный турнир на своей территории.