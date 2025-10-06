Скидки
Российские самбисты выиграли медальный зачёт молодёжного первенства мира

Самбисты сборной России победили в медальном зачёте молодёжного первенства мира. Организованный при поддержке «Роснефти» турнир впервые прошёл в Индонезии.

За 37 комплектов наград соревнований боролись более 370 спортсменов из 34 стран. Медали разыгрывались в спортивном и боевом самбо в двух возрастных категориях — 16-18 и 18-20 лет.

Первенство в общемедальном зачёте праздновали российские самбисты, завоевавшие 34 награды: 28 золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Вторыми стали спортсмены из Казахстана, тройку призёров замкнула Беларусь.

Поддержка массового и профессионального спорта является важным направлением работы «Роснефти». С 2013 года компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За это время при её поддержке были проведены десятки соревнований.

