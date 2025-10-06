«Сезон провальный». Капитан «Енисея-СТМ» высказался о поражении в полуфинале ЧР-2025

Капитан регбийного клуба «Енисей-СТМ» Рамиль Гайсин прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата России по регби. Красноярцы проиграли московскому «Динамо» в обоих матчах серии и не смогли пройти в финал ЧР впервые с 2008 года.

«Где-то мы упустили нити игры. В целом сезон провальный — проиграли в Суперкубке и Кубке, отдали чемпионство. Будем восстанавливаться и готовиться к матчу за бронзу», — прокомментировал поражение Рамиль Гайсин.

В первом матче, который проходил 28 сентября в Москве, «Енисей-СТМ» уступил со счётом 24:25. А в ответной встрече 4 октября «Динамо» одержало более убедительную победу — 48:29.

В финале ЧР-2025 «Динамо» сразится с казанской «Стрелой-Ак Барс», а «Енисей» поборется за бронзу с «Красным Яром».