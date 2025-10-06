Скидки
«Цель — чемпионство!» Главный тренер РК «Динамо» — о выходе в финал ЧР-2025

«Цель — чемпионство!» Главный тренер РК «Динамо» — о выходе в финал ЧР-2025
Главный тренер регбийного клуба «Динамо» Юрий Кушнарёв выразил своё удовлетворение победой команды в полуфинале чемпионата России по регби. Московский клуб выиграл у «Енисея-СТМ» оба полуфинальных матча и впервые в истории вышел в финал национального чемпионата.

«Команда была уверена в своих силах, мы играли абсолютно без какого-либо давления. Мы настраивались, что если сможем контролировать мяч и распоряжаться им как надо, то счёт может быть крупным. Так и оказалось. Да, это исторический момент, но впереди ещё финал. Потому, как уже говорил ранее, если попадём в полуфинал, то нас сложно будет остановить, и цель — чемпионство!» — цитирует тренера официальный сайт клуба «Енисея-СТМ».

Первый матч серии был сыгран в Москве 28 сентября: подопечные Юрия Кушнарёва победили со счётом 25:24. Вторая встреча, который прошла 4 октября в Красноярске, закончилась со счётом 48:29 в пользу бело-голубых.

Финал пройдёт 12 октября в Казани. «Динамо» в решающем матче сразится за золотые медали со «Стрелой-Ак Барс».

