Стали известны соперники россиян на Кубке мира по шахматам — 2025

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала сетку Кубка мира — 2025. Стали известны соперники россиян по первому и второму раунду соревнований.

Первый раунд:

Арсений Нестеров (Россия) — Сапармурат Атабаев (Туркменистан);

Иван Землянский (Россия) — Леван Панцулая (Грузия);

Владислав Артемьев (Россия) — Хескиел Ндахангвапо (Намибия);

Алексей Гребнев (Россия) — Даниэль Кизон (Филиппины);

Сергей Лобанов (Россия) — Кацпер Пёрун (Польша);

Евгений Наер (Россия) — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар).

Второй раунд:

Ян Непомнящий (Россия) — Диптаян Гхош (Индия)/Пэн Сюнцзянь (Китай);

Володар Мурзин (Россия) — Нилаш Саха (Индия)/Георг Майер (Уругвай);

Даниил Дубов (Россия) — Бай Цзиньши (Китай)/Адхам Фаузи (Египет);

Андрей Есипенко (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)/Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан).

Кубок мира – 2025 пройдёт с 31 октября по 27 ноября в индийском Гоа. По итогам турнира станут известны обладатели трёх путёвок на Турнир претендентов – 2026.

