Стали известны соперники россиян на Кубке мира по шахматам — 2025

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала сетку Кубка мира — 2025. Стали известны соперники россиян по первому и второму раунду соревнований.
Первый раунд:
Арсений Нестеров (Россия) — Сапармурат Атабаев (Туркменистан);
Иван Землянский (Россия) — Леван Панцулая (Грузия);
Владислав Артемьев (Россия) — Хескиел Ндахангвапо (Намибия);
Алексей Гребнев (Россия) — Даниэль Кизон (Филиппины);
Сергей Лобанов (Россия) — Кацпер Пёрун (Польша);
Евгений Наер (Россия) — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар).
Второй раунд:
Ян Непомнящий (Россия) — Диптаян Гхош (Индия)/Пэн Сюнцзянь (Китай);
Володар Мурзин (Россия) — Нилаш Саха (Индия)/Георг Майер (Уругвай);
Даниил Дубов (Россия) — Бай Цзиньши (Китай)/Адхам Фаузи (Египет);
Андрей Есипенко (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)/Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан).
Кубок мира – 2025 пройдёт с 31 октября по 27 ноября в индийском Гоа. По итогам турнира станут известны обладатели трёх путёвок на Турнир претендентов – 2026.