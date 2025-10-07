Экс-капитан сборной Англии по регби рассказал о своём нейродегенеративном заболевании

Бывший капитан сборной Англии по регби Льюис Муди сообщил, что ему была диагностирована болезнь двигательного нерва. Первые симптомы болезни регбист обнаружил после обострившейся боли в плече во время тренировки в зале, исследование показало, что у него повреждены нервы в головном и спинном мозге.

«Есть что-то особенное в том, чтобы смотреть в будущее и не осознавать его в данный момент. Дело не в том, что я не понимаю, куда оно движется. Мы это понимаем. Но сейчас есть полное нежелание смотреть в будущее. Может быть, это шок, а может быть, я воспринимаю всё по-другому, и, когда у меня есть информация, становится легче.

Я не чувствую себя больным. Я не чувствую себя плохо. Мои симптомы очень незначительны. У меня небольшая атрофия мышц руки и плеча. Я всё ещё могу делать всё что угодно. И надеюсь, так будет продолжаться как можно дольше. Боковой амиотрофический склероз может быстро прогрессировать.

Грустно от того, что приходится говорить об этом маме, ведь я единственный ребёнок в семье. Это может иметь последствия для неё. Лекарства нет, и поэтому нужно быть мужественным и сосредоточенным на том, чтобы просто принимать всё и наслаждаться моментом», — приводит слова Муди BBC.

В 2003 году в составе «Лестера» спортсмен выиграл Кубок мира. За национальную команду он провёл 71 матч.