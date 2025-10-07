Украинская гимнастка и мастер спорта умерла в возрасте 20 лет

Украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина ушла из жизни в возрасте 20 лет. Причина смерти молодой спортсменки официально не разглашается.

«Мы запомним Лизу как светлого, искреннего человека с добрым сердцем, которая всегда дарила тепло и вдохновение. Она была не только отличной студенткой и трудолюбивой спортсменкой, но и настоящей поклонницей своего дела — гимнастики. Её энергия, целеустремлённость и любовь к жизни ощущались в каждом её движении, в каждом слове, в каждой улыбке.

Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах — как символ ума, красоты и любви к тому, чем ты жила. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Хоровинкина активно выступала в художественной гимнастике и в 2021 году получила звание мастера спорта.

