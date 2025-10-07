Скидки
Россиянки Аляева и Лямина победили в общем зачёте Кубка мира по прыжкам на батуте

Россиянки Аляева и Лямина победили в общем зачёте Кубка мира по прыжкам на батуте
Россиянки София Аляева и Александра Лямина выиграли общий зачёт Кубка мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации гимнастики России.

По итогам соревнований в Азербайджане, Италии, Португалии, Германии, Болгарии и Франции Аляева завоевала Кубок мира в соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте, а Лямина — в дисциплине «акробатическая дорожка».

Серебряными призёрами общего зачёта Кубка мира стали Сергей Финиченко (акробатическая дорожка), Арина Каляндра (акробатическая дорожка), Анжела Бладцева (индивидуальные прыжки), Максим Диденко (индивидуальные прыжки) и Михаил Заломин (двойной минитрамп).

