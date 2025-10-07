«Нет ничего вечного». Главный тренер «Енисея-СТМ» — о поражении в полуфинале ЧР-2025

Александр Первухин, главный тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ», поделился своими мыслями после двух поражений в полуфинале чемпионата России от московского «Динамо».

«В этой жизни нет вечного двигателя, видимо, нет ничего вечного. Всё когда-то кончается и, к сожалению, закончилось сегодня на нашем поле. «Динамо» нужно поздравить. Мы очень слабо сыграли в защите, не сумев нейтрализовать двух игроков, от которых исходила основная опасность. Всему своё время, видимо, оно наступило», – приводит слова Первухина официальный сайт клуба «Енисей-СТМ».

В обоих полуфинальных матчах «Енисей-СТМ» потерпел поражение. Первая игра, проходившая в Москве 28 сентября, закончилась со счётом 24:25. Ответная встреча в Красноярске 4 октября завершилась со счётом 29:48.

12 октября «Енисей-СТМ» на домашнем стадионе в матче за бронзу сыграет против «Красного Яра». В тот же день золотые медали разыграют «Стрела-Ак Барс» и «Динамо».