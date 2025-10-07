Скидки
«Динамо» едет за чемпионством? Удачи». ДжейПи Нил — о предстоящем финале ЧР по регби

Аудио-версия:
Главный тренер регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» ДжейПи Нил прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче чемпионата России по регби с «Красным Яром».

«Преимущество в 31 очко перед ответным матчем – это непросто: либо вы приходите защищать разницу, либо играете в регби. Знали, что «Красный Яр» будет играть на руках больше, чем обычно, потому что им нужно было догонять нас. План был в том, чтобы ждать их ошибок и набирать свои очки.

Не очень доволен первыми 10 минутами, потому что они вышли из-под контроля – и красная карточка, и много штрафных получили. Когда две команды играют за финал, это совершенно не нужно в таких матчах. После этого, когда обе команды вошли в игру, они показали хорошее регби. Главный тренер «Динамо» сказал, что они едут в Казань за чемпионством? Удачи им, увидимся в финале», – приводит слова главного тренера официальный сайт казанского клуба.

«Стрела-Ак Барс» победила в обоих матчах полуфинальной серии, тем самым обеспечив себе путёвку в финал. Первая игра состоялась 27 сентября в Казани и закончилась со счётом 44:13. Второй матч был сыгран 5 октября в Красноярске, его счёт – 35:27.

Казанский клуб второй сезон подряд выходит в финал чемпионата страны. В 2024 году подопечные ДжейПи Нила уступили в финале красноярскому «Енисею-СТМ» со счётом 11:12.

