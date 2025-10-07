Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«КПРФ» разгромил «Новую генерацию» в матче группового турнира Суперлиги

«КПРФ» разгромил «Новую генерацию» в матче группового турнира Суперлиги
Комментарии

Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» уверенно обыграл «Новую генерацию» (Сыктывкар) в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу московского клуба.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
7 : 1
Новая генерация
Сыктывкар
1:0 Шведко – 12'     2:0 Шимбинья – 15'     3:0 Бурков – 21'     4:0 Гильерме – 26'     5:0 Ричард – 26'     5:1 Сулейманов – 29'     6:1 Шимбинья – 32'     7:1 Гильерме – 39'    

На текущий момент «КПРФ» располагается на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 30 очков после 14 матчей. «Новая Генерация» занимает девятое место, набрав 15 очков. Лидером чемпионата является «Газпром-Югра» (32 очка).

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела «Газпром-Югра» (Югорск).

Материалы по теме
«Американки болели за нас!» Как российская команда зажигала на Кубке мира по футзалу
Эксклюзив
«Американки болели за нас!» Как российская команда зажигала на Кубке мира по футзалу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android