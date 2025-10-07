«КПРФ» разгромил «Новую генерацию» в матче группового турнира Суперлиги
Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» уверенно обыграл «Новую генерацию» (Сыктывкар) в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу московского клуба.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
7 : 1
Новая генерация
Сыктывкар
1:0 Шведко – 12' 2:0 Шимбинья – 15' 3:0 Бурков – 21' 4:0 Гильерме – 26' 5:0 Ричард – 26' 5:1 Сулейманов – 29' 6:1 Шимбинья – 32' 7:1 Гильерме – 39'
На текущий момент «КПРФ» располагается на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 30 очков после 14 матчей. «Новая Генерация» занимает девятое место, набрав 15 очков. Лидером чемпионата является «Газпром-Югра» (32 очка).
Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела «Газпром-Югра» (Югорск).
