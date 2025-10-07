«КПРФ» разгромил «Новую генерацию» в матче группового турнира Суперлиги

Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» уверенно обыграл «Новую генерацию» (Сыктывкар) в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу московского клуба.

На текущий момент «КПРФ» располагается на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 30 очков после 14 матчей. «Новая Генерация» занимает девятое место, набрав 15 очков. Лидером чемпионата является «Газпром-Югра» (32 очка).

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела «Газпром-Югра» (Югорск).