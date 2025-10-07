Скидки
Ронни О'Салливан провёл и выиграл свой 1000-й матч на рейтинговых турнирах

Семикратный чемпион мира, легенда снукера англичанин Ронни О'Салливан провёл свой 1000-й матч на рейтинговых турнирах. В юбилейном поединке он обыграл украинца Юлиана Бойко. Встреча в рамках турнира Grand Prix завершилась со счётом 5:0 в пользу англичанина.

Ронни О'Салливан — первый игрок в истории снукера, сделавший более 1300 сенчури-брейков за карьеру. Его включили в Зал славы снукера ещё в 2012 году.

Ранее Ронни О'Салливан снялся с рейтингового турнира British Open – 2025, который состоялся в Челтнеме, по медицинским причинам. Отметим, British Open — пятый рейтинговый турнир по снукеру в сезоне.

Комментарии
