Испанский велогонщик сравнил Тадея Погачара с «Барселоной» Йохана Круиффа

Тадей Погачар
Испанский велогонщик Луис Анхель Матэ провёл сравнение между многократным победителем Гранд-туров Тадеем Погачаром и футбольной «Барселоной» времён Йохана Круиффа. Он отметил, что доминирование словенца плохо сказывается на велоспорте.

«Не видел такого агрессивного стиля, как у Погачара, с момента начала просмотра велоспорта. Это как «Барселона» Йохана Круиффа — одно сплошное шоу. Погачар выступает с амбициями, всегда атакует. Для зрителя — праздник, а внутри пелотона это совсем другое. Это плохо для профессионального велоспорта, но хорошо для публики. Он вызывает симпатию, но в итоге сам устанет побеждать», — приводит слова Матэ Mundo Deportivo.

В этом году Погачар стал победителем «Тур де Франс» и «Критериум Дофине». А также выиграл золотые медали чемпионата мира и Европы.

