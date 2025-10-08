Лала Крамаренко: надеюсь, Валиева сможет выступить на Олимпиаде и чемпионате мира

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров российская гимнастка Лала Крамаренко высказалась об уходе российской фигуристки чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой из команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Возвращение Валиевой? Я слышала об этом и очень рада за Камилу. Она, наверное, одна из моих самых любимых фигуристок. Дай бог ей здоровья и удачи. Такие талантливые девочки, как Камила, рождаются крайне редко. Надеюсь, у неё всё отлично сложится и она сможет выступить на Олимпийских играх и на чемпионате мира. Уверена, она сможет вернуться на тот же уровень, что и раньше. Вместе с тренерами они подтянут все её программы, и она будет такой же сильной, а может быть, и ещё лучше. Сейчас надеюсь, что Россия в целом скоро окажется на мировой арене и будет всех побеждать», – приводит слова Крамаренко Sport24.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.