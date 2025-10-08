Во Франции грузовик сбил велогонщика во время тренировки

Французский велогонщик Пьер Латур был сбит грузовиком во время тренировки во Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

31-летнего Латура сбил грузовик во вторник, 7 октября. Он поднимался по подъёму, когда спускавшийся навстречу грузовик задел его зеркалом. Происшествие произошло на глазах у его отца, который следовал за ним на скутере.

«Его отбросило в полёте, на месте он корчился от боли, почти потерял сознание. У него гематома на голове, я переживал, что у него перелом руки. Возможно, это костный отрыв, но необходимо провести дополнительные обследования.

Я ехал за ним на скутере, как обычно, а его задел зеркалом грузовик с доставкой, который не увидел его на дороге с крутыми поворотами», — приводит слова отца гонщика источник.