Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Он — чемпион для всех, а ребёнок — наш». Мама Леона Маршана — о славе сына во Франции

«Он — чемпион для всех, а ребёнок — наш». Мама Леона Маршана — о славе сына во Франции
Леон Маршан
Аудио-версия:
Комментарии

Селин Бонне — экс-пловчиха и мама четырёхкратного олимпийского чемпиона из Франции Леона Маршана, рассказала, что ей с трудом далась популярность сына после ОИ-2024. Она отметила, что из-за большого внимания к нему пловец не возвращается на родину.

«Я очень тяжело пережила чрезмерную медийность, ведь он — чемпион для всех, а ребёнок — наш.

Он больше не возвращается домой — это слишком тяжело. Остаётся в США, а мы ездим к нему, когда можем. Это обходится дорого», — приводит слова Бонне RMC Sport.

Она отметила, что разлуку с Леоном Маршаном тяжело переживает его младший брат Оскар.

«Это было нелегко для Оскара. Когда его брат уехал, мы завели собаку, но это не помогло (улыбается). Были некоторые проблемы, хотя сейчас всё лучше. Но Леон занимает очень много места в его жизни. Я не могла сказать Оскару, что он слабее. Он тоже хотел плавать, но делал всё не так. Сейчас он научился контролировать свои эмоции», — добавила она.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бородин — о Маршане: хочется снова его обогнать. В один день это произойдёт, поверьте
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android