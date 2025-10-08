«Он — чемпион для всех, а ребёнок — наш». Мама Леона Маршана — о славе сына во Франции

Селин Бонне — экс-пловчиха и мама четырёхкратного олимпийского чемпиона из Франции Леона Маршана, рассказала, что ей с трудом далась популярность сына после ОИ-2024. Она отметила, что из-за большого внимания к нему пловец не возвращается на родину.

«Я очень тяжело пережила чрезмерную медийность, ведь он — чемпион для всех, а ребёнок — наш.

Он больше не возвращается домой — это слишком тяжело. Остаётся в США, а мы ездим к нему, когда можем. Это обходится дорого», — приводит слова Бонне RMC Sport.

Она отметила, что разлуку с Леоном Маршаном тяжело переживает его младший брат Оскар.

«Это было нелегко для Оскара. Когда его брат уехал, мы завели собаку, но это не помогло (улыбается). Были некоторые проблемы, хотя сейчас всё лучше. Но Леон занимает очень много места в его жизни. Я не могла сказать Оскару, что он слабее. Он тоже хотел плавать, но делал всё не так. Сейчас он научился контролировать свои эмоции», — добавила она.