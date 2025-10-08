«Они самые сильные в Европе». Чемпион мира Адем Асил — о российских гимнастах

Чемпион мира (2022), турецкий гимнаст Адем Асил заявил, что рад вновь соревноваться с российскими спортсменами на международной арене. В начале октября Асил принял вне конкурса участие на чемпионате России по спортивной гимнастике, проходившем в «Сириусе».

«Я доволен своим выступлением, сумел исправить некоторые ошибки, но мог бы лучше выполнить приземление. У меня все еще есть время исправить ошибки и быть более готовым к чемпионату мира.

Конечно, я жду, когда смогу соревноваться с российскими спортсменами в рамках международных соревнований, мы очень скучаем по России. Они самые сильные в Европе, поэтому без них соревнования немного не те. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошо, что мы снова начинаем вместе соревноваться и идти вверх.

Мне не хватало российских спортсменов на последних Олимпийских играх, потому что без них уровень спортивной гимнастики снижается. Они очень сильны и постоянно поднимают планку в борьбе. Без них немного скучнее, но с китайскими и японскими спортсменами тоже было неплохо. Однако, думаю, что с россиянами соревнования станут снова такими же сильными, как раньше», — приводит слова Асила ТАСС.