Мельникова и Маринов вошли в сборную России перед чемпионатом мира в Джакарте

Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Даниел Маринов вошли в состав сборной России по спортивной гимнастике для участия в чемпионате мира. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на имеющееся распоряжение. На недавнем чемпионате России Мельникова и Маринов стали победителями в личном многоборье.

В заявке у женщин, помимо Мельниковой, оказались Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева. У мужчин в списке числятся также Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика и Алексей Усачёв. Усачёв заменит Даниила Новикова, который получил травму.

Ранее нейтральный статус от Международной федерации гимнастики получили старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов, Новиков, тренеры Артём Суконнов, Елена Айлоян, Марина Стяжкина, врачи Игорь Голубев и Сергей Гуляшко.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Джакарте с 19 по 25 октября. Россияне примут в нём участие в нейтральном статусе. Чемпионат мира в Индонезии станет для россиян первым после отстранения сборной от участия в международных турнирах.