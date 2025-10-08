Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мельникова и Маринов вошли в сборную России перед чемпионатом мира в Джакарте

Мельникова и Маринов вошли в сборную России перед чемпионатом мира в Джакарте
Аудио-версия:
Комментарии

Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Даниел Маринов вошли в состав сборной России по спортивной гимнастике для участия в чемпионате мира. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на имеющееся распоряжение. На недавнем чемпионате России Мельникова и Маринов стали победителями в личном многоборье.

В заявке у женщин, помимо Мельниковой, оказались Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева. У мужчин в списке числятся также Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика и Алексей Усачёв. Усачёв заменит Даниила Новикова, который получил травму.

Ранее нейтральный статус от Международной федерации гимнастики получили старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов, Новиков, тренеры Артём Суконнов, Елена Айлоян, Марина Стяжкина, врачи Игорь Голубев и Сергей Гуляшко.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Джакарте с 19 по 25 октября. Россияне примут в нём участие в нейтральном статусе. Чемпионат мира в Индонезии станет для россиян первым после отстранения сборной от участия в международных турнирах.

Материалы по теме
Ангелина Мельникова поделилась ожиданиями от предстоящего ЧМ-2025 по гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android