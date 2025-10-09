Скидки
Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова возглавила комиссию спортсменов ОКР

Главой Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) стала гандболистка Владлена Бобровникова. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.

Известно, что олимпийскую чемпионку Рио-2016 и серебряного призёра Токио-2020 поддержали все члены комиссии. Должность заместителя главы занял олимпийский чемпион Токио-2020 гимнаст Артур Далалоян. Оба спортсмена также выдвинуты в качестве кандидатов для приёма в ОКР.

Бобровникова — шестикратная чемпионка России, семикратная обладательница Кубка России и шестикратная победительница Суперкубка страны в составе команды «Ростов-Дон». Летом 2023 года она сообщила, что излечилась от онкологического заболевания. В мае у 35-летней Бобровниковой была диагностирована лимфома Ходжкина.

