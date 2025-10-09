В 41 год скончался начальник сборной России по шоссейному велоспорту Антон Крапивин

Вчера, 8 октября, не стало начальника сборной России по шоссейному велоспорту Антона Крапивина. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Специалист скончался после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в городе Электросталь (Московская область).

