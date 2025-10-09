Скидки
В 41 год скончался начальник сборной России по шоссейному велоспорту Антон Крапивин

Вчера, 8 октября, не стало начальника сборной России по шоссейному велоспорту Антона Крапивина. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Специалист скончался после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в городе Электросталь (Московская область).

В сентябре этого года 21-летняя российская велогонщица Алёна Иванченко заняла седьмое место в групповой гонке U23 в рамках чемпионата мира – 2025 по шоссейному велоспорту, который проходит в Кигали (Руанда). Иванченко преодолела дистанцию 119,4 км с общим набором высоты 2435 м, отстав от победительницы на 20 секунд.

Новости. Другие
