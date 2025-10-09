Скидки
Владимир Никитин выложил пост после рекорда России на Казанском национальном полумарафоне

Аудио-версия:
Комментарии

Российский легкоатлет Владимир Никитин опубликовал в соцсети пост, где прокомментировал своё рекордное достижение на Казанском национальном полумарафоне. В воскресенье, 5 октября, Никитин побил рекорд России, пробежав полумарафон (21,1 км) за 59.51.

«Ребята, всем привет!
Эмоции уже утихли, после заключительного старта в этом насыщенном сезоне. «Казанский национальный полумарафон» был моим 15-м стартом в сезоне. Я сам в шоке был от этого.
А сезон я начал 5 мая на чемпионате России в рамках «Казанского марафона» и завершил 5 октября тоже в Казани 😀
Казань — это, видимо, мой талисман 😀
Подготовка у меня была в Кисловодске, и если честно, то она мне далась не просто, так как было и такое, что я хотел позвонить тренеру и сказать, что устал и хочу домой уже😀
Но мой характер не дал этого сделать, и, как видите, всё не зря. Я горжусь тем, что не сдался! Я редко себе говорю это, но сейчас, думаю, заслужил!
Хочу поблагодарить всех, кто был причастен к рекорду в Казани на полумарафоне! Поддержка всегда играет немалую роль!» — написал Никитин у себя в телеграм-канале.

