Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Во Франции после столкновения с лошадью скончался известный спортивный журналист

Во Франции после столкновения с лошадью скончался известный спортивный журналист
Гийом ди Грация
Аудио-версия:
Комментарии

Французский спортивный журналист и комментатор Гийом ди Грация скончался после столкновения с лошадью во время традиционного праздника в деревне Ланглад. Об этом 8 октября сообщили в RMC Sport.

Согласно провансальскому обычаю по улицам деревни инсценировали возвращение быков с арены обратно на пастбище. В мероприятии участвовали четыре группы лошадей и 24 быка. Комментатору удалось избежать столкновения с быками, но его неожиданно сбила лошадь. Он находился на дороге у въезда в Ланглад. Ди Грацию доставили в больницу в критическом состоянии, но он умер через два дня. Жандармерия начала расследование по факту несчастного случая.

Гийому Ди Грации было 52 года. Он работал в редакции телеканала Eurosport. Соболезнование в связи с его смертью выразили спортсмены, среди которых и биатлонист Эмильен Жаклен.

Материалы по теме
В 41 год скончался начальник сборной России по шоссейному велоспорту Антон Крапивин
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android