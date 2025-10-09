Во Франции после столкновения с лошадью скончался известный спортивный журналист

Французский спортивный журналист и комментатор Гийом ди Грация скончался после столкновения с лошадью во время традиционного праздника в деревне Ланглад. Об этом 8 октября сообщили в RMC Sport.

Согласно провансальскому обычаю по улицам деревни инсценировали возвращение быков с арены обратно на пастбище. В мероприятии участвовали четыре группы лошадей и 24 быка. Комментатору удалось избежать столкновения с быками, но его неожиданно сбила лошадь. Он находился на дороге у въезда в Ланглад. Ди Грацию доставили в больницу в критическом состоянии, но он умер через два дня. Жандармерия начала расследование по факту несчастного случая.

Гийому Ди Грации было 52 года. Он работал в редакции телеканала Eurosport. Соболезнование в связи с его смертью выразили спортсмены, среди которых и биатлонист Эмильен Жаклен.