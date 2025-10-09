Скидки
Старший тренер мужской сборной России по гимнастике поделился целями на чемпионат мира

Старший тренер мужской сборной России по гимнастике поделился целями на чемпионат мира
Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов рассказал, какие задачи ставит перед спортсменами на предстоящий чемпионат мира, уточнив, что в их число не входит цель обязательно завоевать медали.

«Практически ничего в программах мы менять не будем, теперь нас ждёт первый международный старт за последние четыре года. Мы едем показать себя немножко и посмотреть на других, всё делаем с прицелом на 2026 год, когда начнётся квалификационный отбор на Олимпиаду в Лос-Анджелес.

В Джакарте будет личный чемпионат мира, на который национальные федерации будут формировать команды исходя из собственных соображений. Кто-то вообще решит оставить опытных гимнастов дома и отправить совсем молодой состав.

Мы не ставим перед спортсменами задач обязательно выиграть медали, если тот же Даниел Маринов, только набирающий форму после травмы, окажется без наград, то ничего страшного не произойдёт», — приводит слова Алфосова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в столице Индонезии Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты выступят на нём в нейтральном статусе.

