Матье ван дер Пул — о результатах Тадея Погачара: это действительно впечатляет

Матье ван дер Пул — о результатах Тадея Погачара: это действительно впечатляет
Матье ван дер Пул и Тадей Погачар
Аудио-версия:


Шестикратный чемпион мира нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул восхитился титулованным словенцем Тадеем Погачаром и сравнил того с бельгийцем Эдди Мерксом — пятикратным победителем «Тур де Франс». Также он рассказал о своих отношениях с Погачаром.

«Уважаю то, что он делает. Это действительно впечатляет и кажется таким лёгким. Возможно, сравнение с новым Мерксом не совсем верная, ведь его зовут Погачар. Но мы, наверное, чувствуем себя примерно так же, как и гонщики, выступавшие во времена Меркса. В своей сфере он делает всё, что хочет», — приводит слова ван дер Пула Mundo Deportivo.

В этом году Погачар в третий раз за свою карьеру стал победителем «Тур де Франс» и «Критериум Дофине», а также выиграл золотые медали чемпионата мира и Европы.

