Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

МОК и Sega заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве

МОК и Sega заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) и корпорация Sega подписали многолетнее соглашение. Договор свяжет наследие Sonic the Hedgehog и олимпийские ценности, сообщили в Variety. Совместная коллаборация получила название Five Rings («Пять колец»).

«Мы стремимся развивать уважительные и инклюзивные сообщества по всему миру в Sega. Партнёрство с МОК позволяет нам вывести эти ценности на передний план, особенно в рамках программы Five Rings. А также отметить дух инноваций и разнообразия, который продвигают оба бренда», — приводит слова президента и операционного директора корпорации Сюдзи Уцуми Variety.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Янник Синнер — об Олимпиаде-2026: это будет грандиозное событие
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android