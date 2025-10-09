МОК и Sega заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве

Международный олимпийский комитет (МОК) и корпорация Sega подписали многолетнее соглашение. Договор свяжет наследие Sonic the Hedgehog и олимпийские ценности, сообщили в Variety. Совместная коллаборация получила название Five Rings («Пять колец»).

«Мы стремимся развивать уважительные и инклюзивные сообщества по всему миру в Sega. Партнёрство с МОК позволяет нам вывести эти ценности на передний план, особенно в рамках программы Five Rings. А также отметить дух инноваций и разнообразия, который продвигают оба бренда», — приводит слова президента и операционного директора корпорации Сюдзи Уцуми Variety.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.