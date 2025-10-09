Регбисты Давудов и Чабан дисквалифицированы из-за драки в полуфинале ЧР

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации регби России рассмотрел инцидент, произошедший 5 октября во время второго полуфинального матча чемпионата России между командами «Красный Яр» и «Стрела-Ак Барс». В результате разбирательства защитник «Красного Яра» Владимир Чабан и нападающий «Стрелы-Ак Барс» Магомед Давудов получили крупные штрафы и были дисквалифицированы.

Согласно опубликованному решению, участники драки, произошедшей в начале встречи, получили штрафы в размере 100 000 рублей. При этом Давудов и Чабан дисквалифицированы на разные сроки: Давудов — до 11 мая 2026 года, Чабан — до 18 мая 2026 года.

Кроме того, наказание также получил нападающий «Стрелы» Шамиль Давудов. Он был оштрафован на 30 000 рублей и дисквалифицирован до 27 апреля 2026 года. Причиной санкций стало его поведение во время матча, включая уход с скамейки запасных, нецензурные высказывания в адрес официального представителя «Красного Яра» и угрозы в адрес комиссара встречи.

Напомним, во втором полуфинальном матче «Красный Яр» уступил «Стреле-Ак Барс» со счётом 27:35 и не вышел в финал чемпионата России. Красноярцы сыграют за бронзу с «Енисеем-СТМ», а казанцы будут бороться за чемпионский титул с «Динамо».