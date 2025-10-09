Капитан «Стрелы-Ак Барс» оштрафован на 50 тыс. рублей после полуфинала ЧР по регби

Капитан команды «Стрела-Ак Барс» Герман Давыдов был оштрафован на 50 тыс. рублей по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации регби России. Наказание было вынесено после ответного полуфинального матча чемпионата России между «Красным Яром» и «Стрелой-Ак Барс».

«Герман Давыдов пытался оказать физическое воздействие на игрока «Красного Яра». Признать данное нарушение неспортивным поведением, противоречащим духу и принципам регби. Оштрафовать Германа Давыдова на 50 тыс. рублей», — гласит пресс-релиз на официальном сайте Федерации регби России.

Во втором полуфинальном матче «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» со счётом 35:27 и пробилась в финал чемпионата России. Теперь казанская команда будет бороться за золото с московским «Динамо». «Красный Яр» же сразится с «Енисеем-СТМ» за бронзовые медали.