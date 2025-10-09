Индонезия не позволит сборной Израиля выступить на ЧМ по спортивной гимнастике в Джакарте

Индонезия отказала сборной Израиля в праве выступить на чемпионате мира – 2025 по спортивной гимнастике, который стартует 19 октября в Джакарте.

«Правительство не будет выдавать визы израильским гимнастам, которые намерены посетить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте», — приводит слова координирующего министра по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрила Ихзы Махендры Associated Press.

Решение отказать в выдаче виз израильским спортсменам было принято после того, как их запланированное участие вызвало резкое сопротивление внутри густонаселённой мусульманами страны.

Прамоно Анунг Вибово, действующий губернатор Джакарты, также заявил о невозможности приезда сборной Израиля. По его словам, гуманитарная катастрофа, возникшая в результате войны в секторе Газа, невыносима, приезд израильских спортсменов вызовет глубокие эмоциональные переживания у большинства индонезийцев.

«В такой ситуации их присутствие, очевидно, вызвало бы возмущение общественности», — добавил политик.

В заявке сборной Израиля на ЧМ-2025 был олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира 2023 года и двукратный чемпион Европы в вольных упражнениях Артём Долгопят.

Нельзя не отметить, что ещё в июле Федерация гимнастики Израиля заявила, что официальные лица правительства Индонезии заверили её в том, что команду будут рады видеть на ЧМ.