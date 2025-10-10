Скидки
Симона Байлз неоднозначно высказалась о возможности своего выступления на Олимпиаде-2028

Симона Байлз неоднозначно высказалась о возможности своего выступления на Олимпиаде-2028
Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз неоднозначно высказалась о перспективах своего выступления на Олимпийских играх – 2028.

«Все любят говорить о Лос-Анджелесе, о моих перспективах там. Сейчас я на некоторое время оставила спортзал, потому что считаю действительно важным, чтобы уровень физической подготовки соответствовал вашему психическому здоровью. Вот почему вы наблюдали за моими успехами в Париже, там мои психические и физические способности были на одном уровне. Они идеально соответствовали друг другу, поэтому я думаю, что это действительно очень важно.

Не знаю, как будет выглядеть для меня 2028 год, но я буду там [на Олимпиаде] в том или ином качестве. Я просто не знаю, будет это на помосте или на трибунах. Однако я определённо хочу поехать и стать частью этого движения», — приводит слова Байлз Olympics.

