FIG подтвердила заявки российских гимнастов на участие в ЧМ-2025

Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила заявки российских гимнастов на участие в чемпионате мира – 2025, который пройдёт в Джакарте (Индонезия).

В конце сентября FIG опубликовала список участников соревнований, отметив, что в турнире планируют принять участие 452 спортсмена, включая четверых представителей Беларуси, которые выступят в нейтральном статусе. Однако до 10 октября 10 мест в списках участников были обезличены. FIG подтвердила, что в ЧМ-2025 смогут принять участие Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Даниел Маринов, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Илья Заика и Алексей Усачев. Все гимнасты имеют нейтральный статус.

Отметим, что российские гимнасты впервые с 2021 года примут участие в чемпионате мира с турнира в японском Китакюсю.

Чемпионат мира – 2025 по гимнастике пройдёт с 19 по 25 октября.