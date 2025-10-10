Скидки
В Федерации гимнастики Израиля отреагировали на запрет на участие в ЧМ-2025

В Федерации гимнастики Израиля отреагировали на запрет на участие в ЧМ-2025
Пресс-служба Федерации гимнастики Израиля отреагировала на отказ властей Индонезии израильским гимнастам в праве выступить на чемпионате мира – 2025, отметив, что организация не получала официального уведомления от организаторов соревнований и Международной федерации гимнастики (FIG).

«На данный момент федерация гимнастики не получила официального уведомления от организаторов соревнований или от Международной федерации. Мы находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами. При поддержке Министерства спорта и Олимпийского комитета мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить участие сборной в главном турнире сезона, и продолжим действовать по всем каналам. Мы надеемся, что наша команда, включая олимпийского чемпиона Артёма Долгопята, сможет принять участие наравне с остальными странами», – приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики Израиля One.co.

Ранее координирующий министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Индонезии Юсрила Ихзы Махендры заявил, что правительство не будет выдавать визы израильским гимнастам, так как это может вызвать возмущение населения страны.

Чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике пройдёт с 19 по 25 октября в Джакарте.

