Российские паралимпийцы вышли на открытие ЧМ по пауэрлифтингу под флагом страны

Российские паралимпийцы приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира – 2025 по пауэрлифтингу, который проходит в Египте, под флагом страны. Российские паралимпийцы выступают под флагом страны впервые с 2019 года.

Российские спортсмены участвовали в церемонии в форме с гербом России, а на экране арены во время объявления сборной был показан флаг страны.

Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил в правах Российский паралимпийский комитет (РПК), что вернуло спортсменам возможность выступать на соревнованиях, используя флаг страны, гимн и другие национальные символы. Россияне смогут принять участие с такими условиями в соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет IPC (лёгкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).

Чемпионат мира – 2025 по парапауэрлифтингу пройдёт с 11 по 18 октября.