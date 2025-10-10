При поддержке «Роснефти» в Башкортостане возведён многофункциональный спортивный комплекс

Новая спортивная арена на территории школы, в которой учатся почти 1800 детей, построена в городе Октябрьский при поддержке «Башнефти». Объект возведён в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

Многофункциональный комплекс соответствует современным требованиям к спортивным объектам такого класса и включает универсальную игровую площадку для летних видов спорта с травмобезопасным покрытием, места для тренерских составов и зрителей, а также современные беговые дорожки. Зимой арена трансформируется в хоккейную площадку.

Арена предназначена для проведения матчей и тренировок по мини-футболу, волейболу, гандболу, хоккею и различных легкоатлетических дисциплин.

Важным направлением социальной работы «Роснефти» и её дочерних обществ является поддержка массового и профессионального спорта. Компания строит спортивные комплексы, площадки и ледовые арены в регионах присутствия.

Благодаря поддержке «Роснефти» в Башкортостане с 2017 года открыто более 30 спортивных объектов в 16 районах республики. Также при участии Компании появились 12 многофункциональных спортивных комплексов.