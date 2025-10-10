Владимир Путин указал на важность взаимодействия стран СНГ в спорте

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность взаимодействия стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в спорте.

«Конечно, не могу не согласиться… о важности нашего взаимодействия на гуманитарном треке. И тоже коллеги напоминали о спортивных соревнованиях, игры стран Содружества только что были проведены в Азербайджане. Это большая работа, и, конечно, она заслуживает всяческого внимания со стороны всех наших государств и поддержки», — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

В четверг, 9 октября, Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия».