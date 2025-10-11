Скидки
Дегтярёв рассказал об увеличении финансирования госпрограммы по развитию спорта

Дегтярёв рассказал об увеличении финансирования госпрограммы по развитию спорта
Министр спорта России Михаил Дегтярёв подвёл итоги выступления на заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Выступил на заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Рассказал депутатам о структуре финансирования спорта и приоритетах отрасли на предстоящий бюджетный цикл. Бюджет сбалансирован, за что спасибо Правительству России и Минфину в частности. Благодарю парламентариев за поддержку.

В проекте федерального бюджета на 2026 г. расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей — на 9,6% больше, чем в текущем году. В 2027 году — 77,4 млрд, в 2028-м — 79,1 млрд. Финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» увеличено до 217 млрд рублей на трёхлетний период — на 12% выше предыдущего цикла.

Размер финансирования вырос в целях реализации Послания Президента России Владимира Владимировича Путина за счёт сокращения недофинансированности и резервов.

Средства будут направлены на развитие массового спорта, строительство инфраструктуры и поддержку регионов. За три года построим 80 капитальных и 111 модульных объектов, включая регионы Новороссии и Донбасса. Благодаря поправке, включённой в проект бюджета по инициативе депутатов ещё в прошлом году, ежегодно на капремонт спортивных объектов в регионах будет выделяться 2 млрд рублей. В 2026 г. планируется отремонтировать 57 объектов.

Особое внимание уделено привлечению внебюджетных инвестиций. В рамках инициативы «Бизнес-спринт» будет создано 734 современных спортивных площадки. Развитие проектов государственно-частного партнёрства даст совокупный социально-экономический эффект около 60 млрд рублей.

Продолжится реализация программы «Земский тренер», поддержка студенческого, корпоративного и адаптивного спорта, а также проектов по вовлечению граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.

По итогам трёх кварталов 2025 г. 61,3% россиян регулярно занимаются спортом при целевом показателе 59,8%. Кроме того, по данным социсследований ВНИИФК и Высшей школы экономики, уровень удовлетворённости граждан условиями для занятий спортом в 2024 г. составил 61,5%.

Это подтверждает эффективность государственной политики и последовательную работу спортивной отрасли на всех уровнях», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

