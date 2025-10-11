Дегтярёв рассказал об увеличении финансирования госпрограммы по развитию спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярёв подвёл итоги выступления на заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Выступил на заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Рассказал депутатам о структуре финансирования спорта и приоритетах отрасли на предстоящий бюджетный цикл. Бюджет сбалансирован, за что спасибо Правительству России и Минфину в частности. Благодарю парламентариев за поддержку.

В проекте федерального бюджета на 2026 г. расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей — на 9,6% больше, чем в текущем году. В 2027 году — 77,4 млрд, в 2028-м — 79,1 млрд. Финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» увеличено до 217 млрд рублей на трёхлетний период — на 12% выше предыдущего цикла.

Размер финансирования вырос в целях реализации Послания Президента России Владимира Владимировича Путина за счёт сокращения недофинансированности и резервов.

Средства будут направлены на развитие массового спорта, строительство инфраструктуры и поддержку регионов. За три года построим 80 капитальных и 111 модульных объектов, включая регионы Новороссии и Донбасса. Благодаря поправке, включённой в проект бюджета по инициативе депутатов ещё в прошлом году, ежегодно на капремонт спортивных объектов в регионах будет выделяться 2 млрд рублей. В 2026 г. планируется отремонтировать 57 объектов.

Особое внимание уделено привлечению внебюджетных инвестиций. В рамках инициативы «Бизнес-спринт» будет создано 734 современных спортивных площадки. Развитие проектов государственно-частного партнёрства даст совокупный социально-экономический эффект около 60 млрд рублей.

Продолжится реализация программы «Земский тренер», поддержка студенческого, корпоративного и адаптивного спорта, а также проектов по вовлечению граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.

По итогам трёх кварталов 2025 г. 61,3% россиян регулярно занимаются спортом при целевом показателе 59,8%. Кроме того, по данным социсследований ВНИИФК и Высшей школы экономики, уровень удовлетворённости граждан условиями для занятий спортом в 2024 г. составил 61,5%.

Это подтверждает эффективность государственной политики и последовательную работу спортивной отрасли на всех уровнях», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.