Фемке Бол перешла на дистанцию 800 м

Нидерландская бегунья олимпийская чемпионка и чемпионка мира Фемке Бол сообщила, что со следующего сезона будет соревноваться на дистанции 800 м.

«Мы (с тренером) решили, что в ближайшие годы моей основной дисциплиной станет бег на 800 м. Это очень красивый вызов. Мы думали об этом уже какое-то время.

400 м с барьерами дали мне очень многое, именно эта дистанция сделала меня той спортсменкой, какой я являюсь сегодня. Она также дала мне уверенность, чтобы осмелиться на этот шаг. 800 м — это дистанция, которую я всегда любила смотреть. Она кажется очень трудной, но при этом невероятно красивой. И мне действительно хочется попробовать, испытать свои пределы и постараться их преодолеть», – приводит слова Бол L’equipe.