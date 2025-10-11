Итальянские пловчихи Пилато и Тарантино отстранены от соревнований из-за кражи духов

Итальянская федерация плавания отстранила на 90 дней от соревнований чемпионку мира – 2022 в брассе Бенедетту Пилато и пловчиху Кьяру Тарантино за кражу духов в аэропорту Сингапура, сообщает Sweden Herald.

Инцидент с участием итальянок произошёл 14 августа в аэропорту Сингапура после окончания чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта в одном из магазинов Duty free. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Тарантино взяла в руки духи, а после спрятала их в сумке, с которой была Пилато. После спортсменки покинули магазин, не заплатив за товар. Известно, что после инцидента итальянок задержала местная полиция. После нескольких часов следственных действий, при посредничестве дипломатов Италии, Пилато и Тарантино были освобождены из под стражи.

Из-за отстранения спортсменки не смогут принять участия в чемпионате Европы — 2025 по плаванию на короткой воде, который пройдёт со 2 по 7 декабря в Польше.

20-летняя Бенедетта Пилато является чемпионкой мира — 2022 на дистанции 100 м брассом, также она дважды становилась серебряным призёром чемпионатов мира на дистанции 50 м брассом (2019, 2022). 22-летняя Кьяра Тарантино является бронзовым призёром чемпионата Европы — 2021 в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем.