Гимнастка Рощина — о своей программе к ЧМ-2025: вполне достойная для такого уровня

Российская гимнастка Людмила Рощина поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира – 2025, который пройдёт в Джакарте (Индонезия), отметив, что считает свою программу к соревнованиям достойной для столь высокого уровня.

«Это мои первые международные старты, немножко волнительно, но мы все этого очень долго ждали. Очень хочется туда поехать, интересно, какие будут там ощущения. Думаю, всё будет хорошо. Программа у меня вполне достойная для такого уровня. Я думаю, всё должно пройти гладко, мы работаем. У меня акцент на брусья и вольные упражнения. Бревно и опорный прыжок надо сделать просто гладко, саму работу.

Тренировки проходят хорошо. Уже там, на чемпионате мира, я думаю, будет полегче, так как включится адреналин. Сейчас немножко сложно, так как накатываем программы, все комбинации делаем. Но подготовка идёт хорошо и не так тяжело. В Индонезии у нас будет несколько дней, чтобы просто потренироваться, почувствовать все снаряды. Настрой отличный», – приводит слова Рощиной ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 16 по 25 октября. Российские гимнасты выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.