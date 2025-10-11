Кили Ходжкинсон — о переходе Фемке Бол на дистанцию 800 м: восхищаюсь её решением

Британская легкоатлетка, олимпийская чемпионка — 2024 в беге на 800 м Кили Ходжкинсон прокомментировала переход нидерландской легкоатлетки Фемке Бол на дистанцию 800 м. Бол является двукратной чемпионкой мира и призёром Олимпийских игр в беге на 400 м с барьерами, а также олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете 4х400 м.

«Она на самом деле написала мне сообщение ещё до того, как объявила об этом. Мы очень хорошие подруги, дружим уже давно, и я очень ценю нашу дружбу. Думаю, это действительно смелое и отважное решение, если честно. Насколько я знаю, у Фемке вообще нет опыта в беге на средние дистанции. Так что решиться сделать такой шаг и перейти в дисциплину, которая в последние годы просто на подъёме — это впечатляет. Девушки показывают там невероятно быстрые результаты. Я восхищаюсь её решением и желаю ей всего наилучшего. Думаю, у неё есть талант, чтобы отлично проявить себя на 800 м.

Конечно, потребуется время, чтобы освоиться, привыкнуть к новой дистанции и выучить все её особенности — ведь она никогда не бегала, когда вокруг тебя соперницы, пытающиеся сбить ритм или нарушить твою тактику. Это совсем другой уровень. Но да, думаю, она справится блестяще, и мне не терпится увидеть, что у неё получится», – сказала Ходжкинсон в интервью Citius Mag.