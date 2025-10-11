Тадей Погачар в пятый раз подряд стал победителем «Тура Ломбардии»
Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем «Тура Ломбардии» — 2025. Он показал результат 5:45.53. Для Погачара это пятая подряд победа на этих соревнованиях.
Вторым стал представитель Бельгии Ремко Эвенепул, отстав от лидера на 1.48. Тройку сильнейших замкнул Майкл Сторер из Австралии (+3.14).
Велоспорт. «Тур Ломбардии» — 2025. Итоговое положение:
- Тадей Погачар (Словения) — 5:45.53.
- Ремко Эвенепул (Бельгия) — отставание 1.48.
- Майкл Сторер (Австралия) +3.14.
- Куинн Симмонс (США) +3.39.
- Исаак дель Торо (Мексика) +4.16.
- Томас Пидкок (Великобритания) +4.16.
- Поль Сейшас (Франция) +4.16.
- Эган Берналь (Колумбия) +4.16.
Комментарии