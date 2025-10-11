Скидки
Тадей Погачар в пятый раз подряд стал победителем «Тура Ломбардии»

Комментарии

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем «Тура Ломбардии» — 2025. Он показал результат 5:45.53. Для Погачара это пятая подряд победа на этих соревнованиях.

Вторым стал представитель Бельгии Ремко Эвенепул, отстав от лидера на 1.48. Тройку сильнейших замкнул Майкл Сторер из Австралии (+3.14).

Велоспорт. «Тур Ломбардии» — 2025. Итоговое положение:

  1. Тадей Погачар (Словения) — 5:45.53.
  2. Ремко Эвенепул (Бельгия) — отставание 1.48.
  3. Майкл Сторер (Австралия) +3.14.
  4. Куинн Симмонс (США) +3.39.
  5. Исаак дель Торо (Мексика) +4.16.
  6. Томас Пидкок (Великобритания) +4.16.
  7. Поль Сейшас (Франция) +4.16.
  8. Эган Берналь (Колумбия) +4.16.
