«КПРФ» разгромил «Кристалл» в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026
Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» обыграл «Кристалл» (Санкт-Петербург) в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу московского клуба.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
11 октября 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристалл
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 8
КПРФ
Москва
0:1 Шимбинья – 3' 0:2 Бурков – 7' 0:3 Шимбинья – 15' 0:4 Ниязов – 24' 0:5 Ильин – 25' 0:6 Безруков – 26' 0:7 Шимбинья – 30' 1:7 Соколов – 37' 1:8 Асадов – 40'
«КПРФ» располагается на первой строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 36 очков после 16 матчей. «Кристалл» занимает седьмое место с результатом 19 очков. Далее «КПРФ» сыграет с «ЛКС» (Липецк), а «Кристалл» встретится со спортсменами «Ухты».
Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела «Газпром-Югра» (Югорск).
