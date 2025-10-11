Скидки
Главная Другие Новости

«КПРФ» разгромил «Кристалл» в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026

Комментарии

Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» обыграл «Кристалл» (Санкт-Петербург) в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу московского клуба.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
11 октября 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристалл
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 8
КПРФ
Москва
0:1 Шимбинья – 3'     0:2 Бурков – 7'     0:3 Шимбинья – 15'     0:4 Ниязов – 24'     0:5 Ильин – 25'     0:6 Безруков – 26'     0:7 Шимбинья – 30'     1:7 Соколов – 37'     1:8 Асадов – 40'    

«КПРФ» располагается на первой строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 36 очков после 16 матчей. «Кристалл» занимает седьмое место с результатом 19 очков. Далее «КПРФ» сыграет с «ЛКС» (Липецк), а «Кристалл» встретится со спортсменами «Ухты».

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела «Газпром-Югра» (Югорск).

Календарь Бетсити Суперлиги
Турнирная таблица Бетсити Суперлиги
