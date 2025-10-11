«КПРФ» разгромил «Кристалл» в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026

Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» обыграл «Кристалл» (Санкт-Петербург) в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу московского клуба.

«КПРФ» располагается на первой строчке турнирной таблицы Суперлиги. На счету команды 36 очков после 16 матчей. «Кристалл» занимает седьмое место с результатом 19 очков. Далее «КПРФ» сыграет с «ЛКС» (Липецк), а «Кристалл» встретится со спортсменами «Ухты».

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела «Газпром-Югра» (Югорск).