Олимпийский чемпион Долгопят отреагировал на отказ в выдачи визы для израильских гимнастов

Олимпийский чемпион 2020 года в вольных упражнениях, израильский гимнаст украинского происхождения Артём Долгопят отреагировал, что Индонезия отказала сборной Израиля в праве выступить на чемпионате мира – 2025 по спортивной гимнастике, который стартует 19 октября в Джакарте.

«FIG не соблюдает свои собственные правила… Все гимнасты всегда должны иметь визы. Индонезия не несёт ответственности за принятие решения, что неправильно, а что правильно. У нас есть суд и судьи именно для этих вещей», — написал Долгопят на своей странице в социальных сетях.

Нельзя не отметить, что ещё в июле Федерация гимнастики Израиля заявила, что официальные лица правительства Индонезии заверили её в том, что команду будут рады видеть на ЧМ.