Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Долгопят отреагировал на отказ в выдачи визы для израильских гимнастов

Олимпийский чемпион Долгопят отреагировал на отказ в выдачи визы для израильских гимнастов
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в вольных упражнениях, израильский гимнаст украинского происхождения Артём Долгопят отреагировал, что Индонезия отказала сборной Израиля в праве выступить на чемпионате мира – 2025 по спортивной гимнастике, который стартует 19 октября в Джакарте.

«FIG не соблюдает свои собственные правила… Все гимнасты всегда должны иметь визы. Индонезия не несёт ответственности за принятие решения, что неправильно, а что правильно. У нас есть суд и судьи именно для этих вещей», — написал Долгопят на своей странице в социальных сетях.

Нельзя не отметить, что ещё в июле Федерация гимнастики Израиля заявила, что официальные лица правительства Индонезии заверили её в том, что команду будут рады видеть на ЧМ.

Материалы по теме
Израильских гимнастов не пустили на ЧМ-2025. Теперь большой турнир под угрозой срыва
Израильских гимнастов не пустили на ЧМ-2025. Теперь большой турнир под угрозой срыва
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android