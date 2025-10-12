Федерация гимнастики Израиля намерена оспорить недопуск к ЧМ-2025

Федерации гимнастики Израиля намерена оспорить в суде решение провести чемпионат мира — 2025 без израильской делегации.

«Федерация гимнастики, Олимпийский комитет и министерство спорта Израиля намерены оспорить это возмутительное решение и обратиться в суд, чтобы получить запретительный приказ на проведение соревнований без израильской делегации. Это переход черты, печальное и слабое решение, которое представляет собой скользкую дорожку к исключению израильских спортсменов сейчас и в будущем. Мы не позволим этому случиться и будем бороться всеми законными способами, доступными нам», — приводит заявление Федерации гимнастики Израиля Davar1.

Чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике пройдёт с 19 по 25 октября в Джакарте.