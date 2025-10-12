FIG отреагировала на недопуск израильских гимнастов к ЧМ-2025 в Индонезии

Международная федерация гимнастики (FIG) отреагировала на решение правительства Индонезии отказать сборной Израиля в праве выступить на чемпионате мира – 2025 по спортивной гимнастике, который стартует 19 октября в Джакарте.

«FIG принимает к сведению решение правительства Индонезии не выдавать визы израильской делегации, зарегистрированной на 53-й чемпионат FIG по спортивной гимнастике, который пройдёт в Джакарте с 19 по 25 октября, и признаёт трудности, с которыми столкнулась принимающая страна при организации этого мероприятия.

FIG надеется, что в кратчайшие сроки будут созданы условия, в которых спортсмены всего мира смогут безопасно и спокойно заниматься спортом», — говорится в заявлении FIG.