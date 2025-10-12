Американка Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд в плавании на 50 м баттерфляем

Американская пловчиха Гретчен Уолш на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Кармеле (США) обновила мировой и вместе с тем свой же рекорд в плавании на дистанции 50 м баттерфляем. Спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 23,72 секунды и первой в истории сделать это быстрее чем за 24 секунды.

Предыдущий рекорд Уолш установила на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште в декабре 2024 года. Тогда результат спортсменки составил 24,02 секунды.

22-летняя Уолш является двукратной олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр в Париже (2024), четырёхкратной чемпионкой мира и многократным призёром мировых первенств.