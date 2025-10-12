Тара Дэвис-Вудхолл повторила свой лучший результат сезона-2025

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира американская легкоатлетка Тара Дэвис-Вудхолл одержала победу на турнире Athlos в прыжках в длину. Она показала результат 7,13 м.

Она повторила свой же лучший результат текущего сезона. Впервые он ей покорился в рамках финального раунда на чемпионате мира — 2025, который проходил в Токио (Япония). Из пяти лучших результатов 2025 года четыре принадлежат Дэвис-Вудхолл.

Таре Дэвис-Вудхолл 26 лет. Её лучшим результатом в карьере является прыжок на 7,18 м, который покорился ей в 2024 году. Она олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира — 2025 и чемпионка мира в помещении — 2024.